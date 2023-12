Coppa Italia, Lazio - Genoa: la top 11 dei doppi ex

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GENOA TOP11 - L'orologio segna sempre meno. Tra poco più di qualche ora Lazio e Genoa scenderanno in campo all'Olimpico nella gara inaugurale della Coppa Italia 2023/24. In occasione, ecco la Top 11 dei doppi ex.

Lazio - Genoa: la top 11 dei doppi ex

Manca poco alla sfida tra Lazio e Genoa, l’inizio del percorso in Coppa Italia dei biancocelesti per questa stagione 2023/24. Ecco la lista dei Top 11 dei doppi ex di questo match