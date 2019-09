CORREA LAZIO – Ha passato un’estate da capocannoniere, tra ritiro estivo ed amichevoli. Poi, l’ottima partenza con Sampdoria e Roma, prima di diventare irriconoscibile durante gli ultimi due match. Il calo è generale, ma quello di Correa è forse il più evidente di tutti. L’argentino, ipotizza il Corriere dello Sport, potrebbe essere andato in crisi durante i dieci giorni di assenza a Formello.

Con il Parma pronto a ritrovarsi

Ora, il classe ’94 vuole e deve ritrovarsi. La prima occasione per farlo è quella di domani, quando alle 20.45 gli uomini di Inzaghi affronteranno il Parma per la quarta giornata di campionato. Il Tucu sente il peso della responsabilità, sa quanto la squadra (ed i tifosi) credono che questo possa essere l’anno della consacrazione: non può fallire.