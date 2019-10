CORREA STOP – Domenica pomeriggio, la Lazio ha sconfitto per 4-0 il Genoa. Joaquin Correa è stato sostituito da Felipe Caicedo al 7’ minuto del secondo tempo. Come riporta il Corriere dello Sport, subito dopo la sua uscita all’argentino è stato applicato del ghiaccio sulla coscia sinistra.

Correa, attesa per i risultati degli accertamenti

Correa nella giornata di ieri è stato sottoposto a degli esami strumentali. Ora si attendono i risultati degli accertamenti, ed Inzaghi spera di non dover perdere il “Tucu” per un lungo periodo. Contro il Rennes dovrebbe scendere in campo Caicedo. L’argentino riposerà ed in casa Lazio ci si augura che possa rientrare già domenica pomeriggio nella sfida con il Bologna.