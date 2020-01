Tempo di lettura: 2 minuti

CUCCHI LAZIO – Nel pomeriggio di sabato, la Lazio ha sconfitto il Napoli per 1-0 grazie alla rete di Ciro Immobile. L’ex radiocronista Riccardo Cucchi ha parlato così del match e non solo, ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste.

“C’è grande convizione”

“La Lazio è riuscita a far fronte a un avversario che aveva capito come affrontarla. La maturità della squadra ha portato al gol, che è segno della grande determinazione della Lazio, in particolare di Ciro Immobile. C’è una grande convinzione di tutti i giocatori e la sensazione comunque di andare in rete prima o poi”.

“Momento bellissimo”

“Nel pre c’è stato un momento bellissimo, di emozioni, per una società che ha regalato 120 anni di sogni, con l’ultimo che stiamo vivendo. Ricordo il ricorso a una maglia che ha portato tutti noi al 2000, mi complimento con chi ha fatto questa scelta. Rivedere sul campo quella maglia è piaciuto a tutti”.

“Bisogna dosare le forze”

“L’importante è dosare le forze, la Lazio ha bisogno di tutti. Con la Cremonese sarà una bella partita perché evoca bei ricordi del passato. L’avversario non va sottovalutato seppur inferiore rispetto ai biancocelesti”.



“Milinkovic matura anno dopo anno”

“Milinkovic è un giocatore che matura anno dopo anno e dimostra tutte le sue qualità. Inoltre è molto legato alla Lazio. Io ho un debole per Immobile e contro il Napoli mi è piaciuto tantissimo. Un attaccante non va valutato solo quando segna, lui ha lavorato per tutti. Ha fatto sponde, suggerito per tutti, si è sempre proposto con una voglia e una determinazione straordinarie. Sul gol non era facile tirarla lì, è riuscito a dare il giro giusto e ha regalato una vittoria importantissima. Strakosha è molto giovane e sta crescendo tantissimo. Ha ulteriori margini di crescita e parallelamente la stessa cosa sta facendo la difesa”.