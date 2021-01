Tempo di lettura: < 1 minuto

CUCCHI INTERVISTA – Da oggi la Lazio è entrata nella settimana che porta al derby contro la Roma. I biancocelesti arrivano alla stracittadina con due vittorie consecutive in cassaforte e la terza nel mirino. Ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, il giornalista Riccardo Cucchi ha parlato della sfida di venerdì.

Il momento della Lazio

“Due vittorie corroboranti per la classifica e incoraggianti per il derby. Danno la sensazione che la squadra si stia ritrovando al massimo dei valori dimostrati in passato e quest’anno mai raggiunti.”

Parma-Lazio

“Quello di Luis Alberto è un gol bellissimo, ma soprattutto lo sviluppo dell’azione è stato di livello. Il Parma si è opposta anche abbastanza bene, ma la Lazio ha costruito tante occasioni. Ancora manca un po’ di brillantezza rispetto alle prestazioni della squadra pre-Covid, ma ci si sta avvicinando. Ieri menzione speciale per Lazzari, al secondo assist consecutivo. E poi come non citare Caicedo, al sesto gol in campionato”.

Su Milinkovic

“Il gioco di Milinkovic va interpretato, va capito. La sua capacità scegliere la posizione e di fare la scelta giusta lo rende straordinario. Lui è meno appariscente di Luis Alberto, ma ha un’intelligenza tattica incredibile. Formano un binomio di potenzialità altissima”.

Il derby

“Il derby è sempre il derby. Mia moglie è romanista quindi venerdì ci metteremo davanti alla televisione ognuno con la sua sciarpa e succeda quel che succeda. Questa partita è bella anche per questo ed è un peccato anche in questo caso che non ci sia il pubblico, con le coreografie delle curve. La Roma sarà un bel banco di prova per la Lazio, perché è una squadra forte”.

