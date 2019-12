Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CLASSIFICA MARCATORI – Il decennio volge al termine e tra pochi giorni se ne aprirà uno nuovo. Di questi dieci anni che ci stiamo lasciando alle spalle, molte immagini di giocate spettacolari e di gol fondamentali ci resteranno a lungo nella memoria. In una classifica speciale sui calciatori che sono riusciti a segnare più reti in una partita, il primato appartiene a Miroslav Klose. Il tedesco, infatti, mise a segno ben 5 gol in un Lazio-Bologna della stagione 2012/2013. Il match poi terminò 6 a 0. Klose precede Icardi, autore – per due volte – di 4 reti. Fermo al poker anche Duvan Zapata, mattatore in un Atalanta-Frosinone del gennaio scorso.