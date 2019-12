Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FELIPE ANDERSON – Simbolo della rinascita della Lazio e del cambio di mentalità verso i risultati odierni, Felipe Anderson è stato sia questo che un giocatore meraviglioso da vedere. Dotato di velocità sul corto e di una tecnica di base da top player internazionale, il brasiliano ha incantato lo stadio Olimpico e la Serie A per diverse stagioni. Come riporta Lazio Page, il funambolo ex Lazio nella sua parentesi in biancoceleste ha portato a buon fine 382 dribbling. Subito dopo di lui c’è Senad Lulic con 359. Terzo, Antonio Candreva con 289 dribbling. Di seguito la classifica completa.



FELIPE ANDERSON – 382



Lulic – 359



Candreva – 289



Hernanes – 206



Keita – 185



Milinkovic – 188



Radu – 153



Klose – 129



Luis Alberto – 123



Immobile – 96





