DENDONCKER LAZIO CALCIOMERCATO – Leander Dendoncker rappresenta il profilo di giocatore che la società biancoceleste sta cercando nel mercato. La Lazio è pronta a muoversi con rapidità e cognizione di causa all’apertura della sessione estiva e il jolly belga sembra personificare l’identikit di rinforzo ideale. Classe 1995, il centrocampista ha un contratto con il Wolverhampton sino al 2024 e un costo di 25-30 milioni. Il ds Tare lo segue da almeno due anni, ed ora è pronto all’assalto finale.

Dendoncker, jolly Champions per la Lazio di Inzaghi

Il costo del cartellino è elevato, ma la Lazio è pronta all’investimento. Come riporta il Corriere dello Sport, Dendoncker vale come tre giocatori. Può essere impiegato indifferentemente come mediano, mezzala o difensore centrale. E in nessuno di questi ruoli delude. In questa stagione, sino allo stop, aveva collezionato ben 46 presenze, 26 da titolare, sintomo di una resistenza fisica invidiabile. Di queste, 12 volte ha giocato difensore, 12 centrocampista centrale e 4 mezzala. Un calciatore fisico (190 cm), con il gol nelle gambe, ideale per dare rotazione a Leiva e Parolo, ma utilizzabile anche nel reparto a tre di difesa al posto di Radu. La Lazio versione Champions avrà bisogno di maggiori ricambi e duttilità tattica e Leander Dendoncker sembra accontentare le esigenze di tutti.

