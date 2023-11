VIDEO - Immobile: "Grazie per l'incredibile atmosfera"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE CHAMPIONS LEAGUE MVP - Una serata da ricordare per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio ha segnato il gol decisivo in Lazio - Feyenoord. Ma non solo. Ha tagliato il traguardo delle duecento reti in maglia biancoceleste. E ha pure conquistato il titolo di mvp della partita, assegnato dalla Champions League.

Immobile mvp in Champions League: le parole del capitano

"Grazie a tutti, atmosfera bellissima. Grazie per questo trofeo, grazie alla squadra. E' stata una grande vittoria". Così Ciro Immobile ha parlato nel video pubblicato dalla Lazio sui social.

Anche la Uefa celebra Immobile