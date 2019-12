Tempo di lettura: < 1 minuto

DI MARZIO SUPERCOPPA – Domenica sera, la Lazio affronterà la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana. L’ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato così della sfida ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole.

Tridente Juventus

“Anche con la Lazio deve giocare con i tre davanti, ma Sarri ancor non gli ha dato il suo marchio con la difesa alta e i centrocampisti che vanno a marcare stretti. Se giocano lunghi però, come fai a supportare tutti e tre? Se Sarri è da Juve, deve giocare con tutti e tre. I grandi giocatori, devono sempre giocare insieme”.

Rabiot Supercoppa

“Se dovesse giocare Rabiot, sarebbe un centrocampo lento e potrebbe essere surclassato da quello della Lazio. Ma questi sono tre attaccanti che vengono anche dietro, non giocano solo fissi in avanti. Serve Pjanic playmaker, mentre gli altri due devono essere giocatori che marcano e corrono. Ad oggi non ci sono. Ma se i tre davanti sono in forma, si può giocare col tridente”.