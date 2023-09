Milan - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN LAZIO DOVE VEDERE - Reduce dalla convincente vittoria casalinga contro il Torino, la Lazio sfida a San Siro il Milan, attualmente secondo a otto lunghezze di distanza dai biancocelesti. Il match andrà in scena sabato 30 settembre alle 18:00. Ecco dove vedere la gara valida per la settima giornata di Serie A.

Milan - Lazio, dove vedere il match

Milan - Lazio sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Dazn, sia in diretta che on demand.