Prandelli: "Per lo Scudetto vedo bene la Lazio"

PRANDELLI INTERVISTA LAZIO SCUDETTO- L'ex allenatore, tra le altre CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli, ha rilasciato un'intervista a Radio DeeJay, nella quale ha detto la sua sulle possibilità di Scudetto nella Serie A 2023/24. Ecco le sue parole, anche sulla Lazio.

Le parole di Prandelli nell' intervista che parla anche di Lazio

"Non so chi vincerà lo scudetto, mi auguro ci sia una lotta fino alla fine. Ci sono le solite in corsa: Milan, Inter, Juve e Napoli, poi io vedo molto bene la Lazio, che ha una solidità di gioco interessante. Il discorso di Pioli sulle Coppe che tolgono punti? Si fa di tutto per qualificarsi, poi... La Juve deve dare più continuità di gioco, le potenzialità davanti ci sono, non tanti hanno due come Chiesa e Vlahovic".