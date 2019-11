Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO EUROPA LEAGUE RIVALI – C’è ancora una piccola fiammella di speranza accesa in quel di Formello. La matematica non condanna ancora la Lazio ad una clamorosa eliminazione ai gironi di Europa League. Ma per passare serve un mezzo miracolo. La prima cosa da fare è vincere giovedì prossimo, all’Olimpico, contro il Cluj. I rumeni, vittoriosi all’andata per 2 a 1, stanno vivendo un ottimo momento di forma anche in campionato, così come il Celtic. In lenta ripresa c’è anche il Rennes, fanalino di cosa del raggruppamento europeo e già certo dell’eliminazione. Ma andiamo a riepilogare, brevemente, come si sono comportate le rivali della Lazio nell’ultimo weekend.

Doppio poker e un’ennesima sconfitta per il Rennes

Il Cluj viaggia a vele spiegate in Romania e comanda il campionato a quota 34 punti. Venerdì scorso è arrivata l’ennesima vittoria stagionale, la decima su 17 in Liga1. La squadra di Petrescu ha battuto per 4 a 0 il Chindia Targoviste, grazie alle reti di Itu, Bordeianu (2) e Camora. Una sola sconfitta nelle ultime 5, 39 gol fatti e 13 subiti. I rumeni si confermano squadra solida e in forma. Stesso dicasi per il Celtic, protagonista in Scozia di un altro poker. I biancoverdi hanno superato per 4 a 0 il Livingston e dopo 13 giornate sono primi in classifica. Mattatore della serata Forrest, autore di una doppietta. Non riesce a rialzarsi, invece, il Rennes, caduto in casa del Digione per 2 a 1. La squadra di Niang ha interrotto la serie positiva di due vittorie consecutive che le aveva permesso di abbandonare i bassifondi della classifica. Il dodicesimo posto e i 18 punti conquistati sono un valido biglietto da visita per una squadra che ha deluso ampiamente le aspettative di inizio stagione.

Marco Barbaliscia