Fares e Gonzalez vicinissimi al Brescia di Gastaldello

FARES GONZALEZ BRESCIA LAZIO CALCIOMERCATO- La Lazio sta cercando di piazzare gli esuberi. Missione non impossibile, visto che il calciomercato del Brescia, ripescato in Serie B, è stato prorogato fino all'8 settembre 2023. Le Rondinelle, come scrive Bresciaingol.it, avrebbero messo gli occhi su Fares e Gonzalez. Ecco la situazione.

Una piazza storica, con tanta voglia di rivalsa, un tifo appassionato e una grande storia. Il Brescia di Gastaldello potrebbe essere la destinazione perfetta per Fares e Gonzalez, che andrebbero a giocare in Serie B. Ecco la situazione.

Fares - Brescia : ci siamo !

Per Fares al Brescia pare tutto fatto. Il giocatore, secondo TMW, avrebbe svolto le visite mediche nel pomeriggio del 5 settembre 2023 e si attenderebbe solo l'ufficialità del trasferimento. In prestito.

Gonzalez - Brescia , più che un'idea

Non promosso in prima squadra da Sarri nonostante i 10 gol in 10 presenze con la Primavera. Questa è la storia del giovane uruguayano Gonzalez. Il calciatore, che vorrebbe misurarsi con un campionato "da grandi", avrebbe attratto proprio l'interesse del Brescia, al quale la Lazio lo avrebbe offerto in prestito. Si attendono sviluppi.