Bilancio 2023/2024, Lotito sorride tra Champions e cessioni

LAZIO BILANCIO 2023 2024 - Il triennio 2019-2022 ha visto la Lazio accumulare delle perdite nette di 60 milioni (spalmati nei tre anni), con il 2023 che non è stato da meno, riportando, al 30 giugno, 21,5 milioni in rosso. Per una società come quella biancoceleste, da sempre attenta ai principi della sostenibilità, si tratta di qualcosa di inconsueto. Come riporta il Corriere dello Sport però, nella stagione 2023/2024 la situazione dovrebbe decisamente migliorare.

Lazio, le cessioni e la Champions coprono le spese

Nel bilancio 2023/2024 la Lazio iscriverà circa 80 milioni di cartellini tra parte fissa e bonus. Le risorse impiegate in totale dovrebbero, quindi, superare i 90 milioni. In virtù del maggior valore dei cartellini acquisiti, gli ammortamenti si alzeranno di 9 milioni annui,. Ciò porterà ad avere circa 15/20 milioni di costo extra, che potranno però essere coperti dai 40 milioni della cessione di Milinkovic e dai circa 50 milioni ricavati dalla qualificazione in Champions League. Questa stagione, dunque, dovrebbe riportare la Lazio all'utile.