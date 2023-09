Rinnovo Felipe Anderson, pronto un contratto a vita per l'esterno

Tempo di lettura: < 1 minuto

FELIPE ANDERSON RINNOVO - Dal suo ritorno in biancoceleste nel 2021, Felipe Anderson è diventato un giocatore imprescindibile per la Lazio. A dirlo sono i numeri: ben 101 presenze consecutive, non ne ha saltata nemmeno una. Per tornare nella capitale due anni fa si era ridotto lo stipendio e, durante l'estate ha rifiutato diverse offerte importanti dall'Arabia. Dietro questo, c'è il suo grande desiderio di restare nel club in cui ha trascorso la maggior parte della sua carriera.

Rinnovo Felipe Anderson, pronto contratto fino al 2028

Il triennale del brasiliano scadrà nel 2024, con Felipe che attualmente guadagna 2,2 milioni di euro più bonus. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lotito potrebbe offrirgli un rinnovo fino al 2028, con opzione per un ulteriore stagione: si tratterebbe di un rinnovo praticamente fino a fine carriera. Il presidente partirebbe da una base di 2,5 milioni a stagione, con la possibilità di arrivare a 3. La trattativa potrebbe partire nei prossimi giorni, ma la volontà di entrambe le parti è di continuare insieme.