CONFERENZA INZAGHI FIORENTINA – Archiviata la sconfitta di Europa League contro il Celtic per 2-1, la Lazio tornerà in campo domenica sera in campionato contro la Fiorentina nel posticipo dell‘ottava giornata di Serie A. Alla vigilia del match, l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi interverrà dalla sala stampa per analizzare la partita. Lazionews.eu seguirà la conferenza LIVE.