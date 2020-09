Tempo di lettura: < 1 minuto

FROSINONE LAZIO – Mancano due settimane all’esordio della Lazio nel campionato di Serie A 2020/21. Nel frattempo questo pomeriggio alle 18, la formazione allenata da Simone Inzaghi si esibirà in un test amichevole contro il Frosinone presso lo stadio Benito Stirpe. Ad affrontare i ragazzi di Nesta però non ci saranno ne Milinkovic ne Luis Alberto, entrambi out dalla lista dei convocati. Lazionews.eu, seguirà LIVE il match, di seguito le formazioni ufficiali.

Stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone

Sabato 12 settembre 2020, ore 18 – Test amichevole

Le probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Szyminski, Krajnc; Salvi, Tribuzzi, Vitale, Kastanos, Beghetto; Dionisi, Trotta. All.: Nesta. A disp.: Bardi, Bastianello, Capuano, Giordani, Ghiazoini, Ariaudo, Errico, Coccia, Santarpia, D’Elia, Ardemagni.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Akpa-Akpro, Kiyine; Correa, Immobile. All.: Inzaghi. A disp.: Strakosha, Adamonis, Armini, Bastos, Patric, Escalante, A. Anderson, D. Anderson, Jony, Lukaku, Caicedo, Moro.

La cronaca

28’pt – Tiro a giro di Kiyine. Miracolo di Iacobucci.

20’pt – Ottima azione di Correa che calcia verso la porta del Frosinone. Tiro neutralizzato dall’estremo difensore canarino

10’pt – Correa pesca Akpa Akpro che batte Iacobucci. Gol annullato per fuorigioco.

8’pt – Tegola Lazio: Luiz Felipe non ce la fa. Al suo posto entra Patric.

6’pt – Kastanos travolge Luiz Felipe. Il difensore biancoceleste appare dolorante.

1’pt – Partiti.

Primo Tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.