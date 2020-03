Tempo di lettura: < 1 minuto

GALA LAZIO TIFOSI – Sta spopolando tra i tifosi della Lazio e non solo. ‘Freed from desire’ è una canzone del 1996 ma che tutt’oggi nel mondo dello sport suscita entusiasmo. L’artista che ne ha fatto un grande successo è Gala, nata a Milano e ora residente a Parigi. Ai microfoni di Radio Incontro Olympia la cantante si è detta entusiasta del successo ottenuto dalla sua hit tra i tifosi biancocelesti.

Le parole di Gala

“La canzone è utilizzata non solo nel calcio, in Italia ad esempio c’è la Lazio, ma viene suonata in molti eventi sportivi, come boxe, cricket, hockey. Qualche giorno fa, prima del virus, camminavo per Parigi e sentivo che anche gli studenti utilizzare questa canzone nelle loro manifestazioni anti establishment. È un pubblico molto vasto che ha colto questo messaggio, che sia una canzone che ispiri a lottare, dà molta energia. Sport e musica sembrano due cose molto diverse, ma in realtà sono simili in un aspetto: annullano la diversità tra le persone”.

