Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA LAZIO BALLARDINI – Nel post partita di Genoa-Lazio, il tecnico rossoblù Davide Ballardini ha commentato il pareggio ai microfoni di SkySport.

Le parole di Ballardini

“Il Genoa ha provato a vincerla, con le sue qualità e da squadra, ma un allenatore sa che quando giochi contro una grandissima squadra va bene questo entusiasmo. L’allenatore ha più consapevolezza delle qualità e delle problematiche che ci sono dentro alla partita. Ci va molto bene la partita, la prestazione. Siamo partiti un po’ timidamente, ma poi siamo cresciuti molto man mano che la partita è andata avanti. Abbiamo preso consapevolezza e siamo venuti fuori bene”.

Ballardini sulla partita contro la Lazio

“Abbiamo fatto una grande partita contro una grandissima squadra. Noi ci teniamo la prestazione, che è stata una buonissima prestazione. Nella ripresa, nel gioco, penso che il Genoa abbia meritato. Anche la Lazio ha avuto le sue occasioni per andare in vantaggio, ma il Genoa ha fatto una grande partita. La squadra vuole questo, gli attaccanti devono darsi da fare nelle due fasi, i centrocampisti devono avere qualità e quantità, i difensori altrettanto. Siamo contenti per la partita che abbiamo fatto, ripeto, contro una grandissima squadra”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.