GOLDANIGA GENOA CORONAVIRUS CODOGNO – Il Genoa, che domenica ha giocato contro la Lazio, ha effettuato dei controlli su Edoardo Goldaniga. Il calciatore, infatti, è di Codogno, una delle cittadine del Nord Italia colpite dal coronavirus. Il difensore, come riporta Il Secolo XIX, si sta allenando a parte, lontano dalla squadra per precauzione, anche se assicurano sia in perfetta forma.

