Coppa Italia, il Genoa vince con la Reggiana: affronterà la Lazio

COPPA ITALIA LAZIO GENOA - Il Genoa batte la Reggiana in Coppa Italia per 2-1 e passa il turno. Affronterà la Lazio

Il Genoa sarà il nuovo avversario della Lazio in Coppa Italia

La Reggiana dell'ex Lazio Alessandro Nesta non può nulla contro il Genoa. La squadra di Gilardino vince per 2-1, recuperando il gol di svantaggio con Haps e Gudmundsson e si aggiudica il passaggio del turno in Coppa Italia. Incontrerà la Lazio di Maurizio Sarri agli ottavi di finali. Il match andrà in scena martedì 5 dicembre alle 21:00.