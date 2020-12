Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI – L’ 1 a 1 di Benevento ha lasciato l’amaro in bocca alla Lazio. I biancocelesti sono sembrati per larghi tratti del match senza idee e, cosa non da poco, stanchi. La sfida tra i fratelli Inzaghi, perciò, si è conclusa in perfetto equilibrio. C’è chi però ha festeggiato per il pareggio. Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Filippo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per dire la sua sulla gara del Vigorito. Ecco le sue parole.

Il pareggio

“Sempre un piacere vedere l’intesa che c’è tra i miei figli, vederli sulla panchina a sfidarsi è stato emozionante. Noi genitori eravamo contenti per il pareggio tra Benevento e Lazio. Credo anche Filippo. Non so se pure Simone lo fosse. La Lazio sta così e così, adesso è in cura e spero per Simone che torni presto allo stato di forma di qualche mese fa. Pippo? Abbiamo un rapporto bellissimo. Con i miei figli ci sentiamo due volte al giorno. Tutti i giorni da 25 anni”.

