Tempo di lettura: < 1 minuto

SCRITTE ANTISEMITE ROMA – Lo scandalo che ha colpito oggi Roma è stato la presenza di scritte antisemite sull’asfalto del piazzale dell’istituto Giacomo Leopardi, zona Balduina. Come riportato dall’Ansa, le scritte trovate in giornata citano “laziale ebreo”, inoltre la firma risulta quella dei tifosi della Roma. Nelle prossime giornate ci si attende che qualcuno giudichi questi atti vandalici. Il calcio non dovrebbe vivere questi momenti. Nei prossimi giorni si attende un giudizio riguardo questo fattaccio, sperando che i protagonisti vengano subito individuati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.