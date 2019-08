BOURNEMOUTH LAZIO – Si è giocata ieri sera la prima partita internazionale della Lazio, col club capitolino vittorioso in terra inglese contro il Bournemouth. È stato un match pirotecnico, con le due compagini che si sono affrontate a viso aperto. Il tabellino segnava 3-4 per gli uomini di Inzaghi, con un Correa in grande spolvero (doppietta per lui). Neanche il tempo di tirare il fiato che i biancocelesti sono già impegnati in un’altra amichevole, questa volta in Germania contro il Padeborn. Stessa sorte per la società inglese che dovrà affrontare oggi il Lione e in riferimento all’amichevole giocata ieri contro la Lazio l’allenatore del team d’Oltremanica ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Daily Echo.

DICHIARAZIONE – Il tecnico si è detto soddisfatto della sua squadra e dell’approccio avuto dai suoi giocatori durante la partita: “È stata davvero un’ottima partita. Abbiamo affrontato la Lazio, una grande squadra che gioca un buon calcio. Non è stato facile e lo sapevamo. Contro un club di tale caricatura era normale subire tanto in difesa, la nostra linea difensiva è stata messa costantemente sotto pressione dalla grande qualità dei giocatori biancocelesti”.