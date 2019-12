Tempo di lettura: 2 minuti

SERIE A BOMBER 2019 – Il 2019 del calcio è terminato lo scorso weekend e la Lazio ha chiuso l’anno aggiudicandosi la Supercoppa italiana. Il pallone tornerà a rotolare sui rettangoli di gioco a gennaio, e quindi è più che lecito stilare i primi bilanci e statistiche, a partire da ciò che più emoziona in questo sport: il gol. La classifica dei bomber della Serie A del 2019 regala alcune sorprese nelle prime posizioni.

Immobile re del gol

A comandare la speciale classifica c’è Ciro Immobile, autore di 22 gol in 33 partite di Serie A, 17 delle quali arrivate in questi primi mesi della nuova stagione. Completano il podio Duvan Zapata (Atalanta, 19) e Cristiano Ronaldo (Juventus, 17). Scorrendo poi la graduatoria, nelle prime venti posizioni c’è anche un altro laziale: Felipe Caicedo. Il Panterone è 17esimo, con 11 reti siglate in 26 match. Di seguito ecco il riepilogo delle prime 20 posizioni.

La classifica

1) Ciro Immobile (Lazio): 22 gol in 33 partite di serie A

2) Duvan Zapata (Atalanta): 19 gol in 25 partite di serie A

3) Cristiano Ronaldo (Juventus): 17 gol in 26 partite di serie A

4) Fabio Quagliarella (Sampdoria): 17 gol in 33 partite di serie A

5) Luis Muriel (Atalanta/Fiorentina): 16 gol in 34 partite di serie A

6) Andrea Petagna (Spal): 16 gol in 35 partite di serie A

7) Andrea Belotti (Torino): 15 gol in 33 partite di serie A

8) Francesco Caputo (Sassuolo): 15 gol in 34 partite di serie A

9) Joao Pedro (Cagliari): 14 gol in 35 partite di serie A

9) Edin Dzeko (Roma): 14 gol in 35 partite di serie A

11) Arkadiusz Milik (Napoli): 13 gol in 27 partite di serie A

12) Domenico Berardi (Sassuolo): 13 gol in 30 partite di serie A

13) Josip Ilicic (Atalanta): 13 gol in 31 partite di serie A

14) Krzyzstof Piatek (Milan): 13 gol in 35 partite di serie A

15) Romelu Lukaku (Inter): 12 gol in 17 partite di serie A

16) Dries Mertens (Napoli): 12 gol in 33 partite di serie A

17) Felipe Caicedo (Lazio): 11 gol in 26 partite di serie A

18) Lautaro Martinez (Inter): 11 gol in 31 partite di serie A

19) Leonardo Pavoletti (Cagliari): 10 gol in 19 partite di serie A

20) Gervinho (Parma): 10 gol in 33 partite di serie A