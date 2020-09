Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FORMELLO ALLENAMENTI – La Lazio ha concluso ieri il ritiro ad Auronzo di Cadore vincendo l’amichevole contro il Vicenza per 3-2. Al termine della gara, i biancocelesti hanno fatto ritorno nella capitale ed ora Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra.

Il programma della Lazio

Le aquile torneranno ad allenarsi a Formello a partire da lunedì. La preparazione entra nel vivo: la stagione si avvicina, anche se la Lazio dovrà attendere il week end del 26/27 settembre prima di scendere in campo. L’esordio sarà con il Cagliari, dal momento che la partita contro l’Atalanta è stata rinviata al 30 settembre a causa della competizione europea disputate dai bergamaschi ad agosto. Il club, per far trovare pronti i propri calciatori alla ripresa del campionato, ha organizzato un’amichevole contro il Frosinone il prossimo 12 settembre al Benito Stirpe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.