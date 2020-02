Tempo di lettura: < 1 minuto

PARMA LAZIO IMMOBILE – Tutto pronto per Parma-Lazio, valida per la 27ª giornata di Serie A. Al Tardini servono 3 punti per avvicinare la Juventus in attesa del derby di stasera tra Inter e Milan. Lo sa bene anche Ciro Immobile che alla radio ufficiale del club ha cercato di caricare la squadra. Ecco le sue parole

Le parole di Immobile prima di Parma-Lazio

“Dobbiamo andare avanti con umiltà, dando sempre il massimo su ogni pallone e non mollando mai, neanche con gli episodi a sfavore. Cerco sempre di fare bene per la Lazio, va di pari passo con i miei gol insieme ai miei compagni. Oggi daremo tutto per portare a casa la vittoria”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.