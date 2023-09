Immobile, capitano goleador: contro la Macedonia fa 17 con l'Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE ITALIA MACEDONIA GOL - E sono 17 in 57 presenze, come il suo numero con la Lazio. Ciro Immobile trova il gol che regala il vantaggio all'Italia contro la Macedonia del Nord. Spalletti può festeggiare il gol del suo bomber all'esordio sulla panchina della Nazionale.

Immobile gol, Italia in vantaggio contro la Macedonia

Proprio nella sera in cui indossa la fascia da capitano, arriva il gol numero 17, come il suo numero con la Lazio. Immobile segna all'esordio di Spalletti sulla panchina dell'Italia il gol che regala il vantaggio agli Azzurri contro la Macedonia del Nord. Il bomber di Torre Annunziata è bravissimo a restare in gioco e ad infilare in rete dopo la traversa colpita da Barella.