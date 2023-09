Il tabellino di Macedonia del Nord - Italia 1-1: amaro pareggio

Tempo di lettura: < 1 minuto

MACEDONIA DEL NORD ITALIA TABELLINO - Spalletti parte con un amaro pareggio. Il neo Commissario Tecnico, all'esordio sulla panchina dell'Italia, pareggia 1-1 contro la Macedonia del Nord. A Skopje gli Azzurri trovano il vantaggio con Immobile ma vengono ripresi nel finale da un calcio di punizione di Bardhi. Un risultato che ci obbliga a battere l'Ucraina, quello maturato nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. La Nazionale dunque si porta a 4 punti dopo 3 partite giocate, al terzo posto in classifica. L'Inghilterra resta in testa al girone forte delle 13 lunghezze conquistate in 5 uscite, seguita dall'Ucraina a 7 (4 gare giocate), capace di stoppare sull'1-1 la nazionale proprio dei Tre Leoni. La Macedonia pure si porta a 4 punti; chiude il raggruppamento Malta, ancora ferma a 0. Ecco di seguito il tabellino della sfida.

Macedonia del Nord - Italia 1-1, il tabellino del match

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu (78' Serafimov), Zajkov, Alioski; Ashkovski (74' Dimoski), Bardhi; Elezi (74' Alimi), Atanasov (86' Iljazovski), Elmas; Miovski. All: Milevski. A disp.: Aleksovski, Shiskovski, Ademi, Trajkovski, Doriev, Dav. Babunski, M.Ristovski, Dimoski, Nestorovski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini (57' Scalvini), Bastoni, Dimarco (82' Biraghi); Barella, Cristante, Tonali (88' Raspadori); Politano (45' Zaniolo), Immobile, Zaccagni (82' Gnonto). All: Spalletti. A disp.: Vicario, Meret, Locatelli, Romagnoli, Retegui, Raspadori, Darmian, Frattesi.

NOTE

Arbitro: Letexier;

Assistenti: Zakrani - Rahmouni; quarto uomo: Dechepy; Var: Brisard; A.Var: Wattellier

Marcatori: Immobile 47'; Bardhi 81'.

Ammoniti: 70' Dimarco (I), 75' Tonali (I), 79' Zaniolo (I), 86' Alimi (M)

Espulsi: nessuno