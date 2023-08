Immobile: "Non è ciò che ci aspettavamo. Spiace per i tifosi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE SOCIAL LECCE LAZIO- Ciro Immobile ci mette la faccia. Con un post sui propri canali social il Capitano della Lazio commenta Lecce Lazio, sconfitta dolorosa dei biancocelesti. Ecco il suo pensiero.

Non è quello che ci aspettavamo e per la quale abbiamo lavorato tutto il ritiro ma sono convinto che faremo grandi cose. Dispiace sopratutto per i tanti tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine.

Così Immobile sul proprio post social