Orlando: "Lazio, non è un mercato da seconda in Serie A"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ORLANDO INTERVISTA LAZIO- Anche Massimo Orlando ha rilasciato un'intervista a TMW Radio dopo la sconfitta, in qualche modo sorprendente, della Lazio contro il Lecce al Via del Mare. L'ex calciatore si è soffermato sì sulla partita, ma anche sul calciomercato biancoceleste, non ritenuto all'altezza di un secondo posto in Serie A.

Le parole di Orlando nell' intervista che parla di Lazio

"Non mi piace il mercato della Lazio. Non si è rinforzata e ha perso Milinkovic. Rovella forse può essere meglio di Cataldi, ma il mercato fatto non è da squadra arrivata al secondo posto"