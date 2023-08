Impallomeni su Luis Alberto: "Incredibile, come farsi male da soli"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMPALLOMENI INTERVISTA LUIS ALBERTO- Stefano Impallomeni ha rilasciato un'intervista a TMW su quanto sta accadendo in casa Lazio intorno a Luis Alberto. Ecco le sue parole, piuttosto dure.

Le parole di Impallomeni in un' intervista su Luis Alberto

“Come farsi del male da soli. È davvero incredibile. Per me non è questione di contratto e premi, c'è dell'altro. E non è la prima volta che accade con lui. La società ha detto che c'è piena sintonia tra Sarri e Lotito, dobbiamo fidarci. Ora vedremo cosa accadrà con Luis Alberto. Ora però servono i fatti, a partire dal mercato".