LAZIO CLUB NEW YORK SOLIDARIETÀ – Nella giornata di ieri è emersa la notizia dell’incendio del ristorante “Via della Pace” sede del Lazio club New York. A partire da oggi numerosi tifosi biancocelesti si stanno mobilitando per aiutare il proprietario Giovanni Bartocci a ricostruire la sede. Il Lazio Club Montecitorio ha emesso la seguente nota a riguardo.

La nota del Lazio Club Montecitorio

Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Giovanni Bartocci, Marco Ventura e ai soci fondatori del Lazio Club New York City che è stato raso al suolo da uno spaventoso incendio. È necessario l’aiuto di tutti, un supporto concreto per far sì che i tifosi biancocelesti d’oltreoceano possano tornare a sostenere la nostra amata Lazio. Noi del Lazio Club Montecitorio ci stiamo attivando concretamente per poter contribuire alla sua rinascita e per permettere loro di ripartire nel più breve tempo possibile.

