LAZIO INSIGNE INTERVISTA IMMOBILE – Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha concesso una lunga intervista a Il Mattino, in cui gli sono state rivolte domande su campionato e Champions. Inoltre il giocatore si è espresso riguardo diversi temi, rivolgendo parole particolarmente positive sul suo ex compagno Immobile.

Le dichiarazioni

“Il migliore? Dico Immobile. A parte il fatto che siamo grandi amici, perchè come bomber è veramente straordinario, la butta sempre dentro in tutte le occasioni. E a me piace molto Dzeko perchè aiuta tanto la squadra e sa giocare molto bene a pallone. Li ho tutti e due al Fantacalcio“