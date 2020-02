Tempo di lettura: < 1 minuto

ERIKSEN LAZIO SERIE A – In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il nuovo centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha parlato della lotta scudetto. Il danese vuole dare una mano ai suoi compagni per provare a vincere il campionato. Ma fino alla fine, secondo lui, sarà una dura lotta a tre squadre.

Le sue parole

“Credere allo scudetto? Sì, perché è solo una questione di punti e siamo lì. La Juve vince da tanto e noi vogliamo cambiare le cose, sono qui per questo. Ci vuole costanza nella vittoria, i bianconeri ce l’hanno ma non solo loro: c’è anche la Lazio in lotta”.

