Juventus - Lazio, la semifinale di Coppa Italia

JUVENTUS LAZIO COPPA ITALIA - La Lazio batte la Roma ai quarti ed approda in semifinale di Coppa Italia. Dall'altra parte del tabellone la Juventus vince con un netto 4-0 contro il Frosinone. Nel prossimo turno, gli uomini di Maurizio Sarri dovranno giocarsi il tutto per tutto contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Le semifinali di Coppa Italia

Una delle due semifinali in vista sarà Juventus - Lazio, match che avrà luogo il 3 aprile con il ritorno all'Olimpico previsto il 24 aprile. La vincitrice tra le due dovrà affrontare in finale di Coppa Italia una tra Atalanta e Fiorentina. L'ordine delle partite verrà comunicato dalla Lega Serie A, lo slot orario dovrebbe essere alle ore 21 per tutte le squadre del torneo. Sarà possibile vedere le semifinali di Coppa Italia in chiaro sui canali Mediaset e streaming usando l'app Infinity. La finale si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma, il 15 maggio 2024.