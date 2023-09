Juventus - Lazio, settore ospiti dell'Allianz Stadium verso il sold out

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO SETTORE OSPITI AGGIORNAMENTO - Si prevede un esodo di tifosi della Lazio in vista del big match di Serie A, previsto per domani 16 settembre alle ore 15:00, contro la Juventus. Ecco di seguito il dato aggiornato sul quantitativo di tifosi biancocelesti presenti all'Allianz Stadium, per seguire con entusiasmo gli uomini Sarri anche in questa impegnativa trasferta.

Juventus-Lazio, settore ospiti verso il tutto esaurito: l'aggiornamento

Sono al momento 1608 i tifosi della Lazio che hanno acquistato il biglietto per riempire il settore ospiti dell'Allianz Stadium. Contro la Juventus si prevede dunque un tifo caloroso e sostenuto nei confronti degli uomini di Sarri, vogliosi di proseguire la loro marcia dopo il successo contro il Napoli campione d'Italia.