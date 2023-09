Juventus - Lazio, oltre 1500 i tifosi biancocelesti presenti

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO TIFOSI - Sono già 1500 i tifosi biancocelesti che seguiranno la Lazio a Torino per il match contro la Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, è tutto esaurito il settore ospiti dell'Allianz Stadium (1000 spettatori) e, inoltre, ai supporters in trasferta sono stati riservati altri 500 nel settore sovrastante, con il dato che potrebbe aumentare ulteriormente. Dopo la vittoria contro il Napoli, il popolo laziale si è galvanizzato ed è ora pronto a spingere gli uomini di Sarri verso un altro colpaccio.