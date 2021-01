Tempo di lettura: < 1 minuto

SAMDORIA BALDE DIAO KEITA – Balde Diao Keita deve gran parte della sua carriera alla Lazio. Infatti, è stata proprio la società biancoceleste a lanciarlo tra i professionisti dalla Lazio. Ora in forza alla Sampdoria, l’ex attaccante capitolino è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Sampdoria, Keita: l’intervista sulla Lazio

“La Samp, intesa come squadra e società, mi è sempre piaciuta fin da quando giocavo nella Lazio e poi nell’Inter. E poi qui nella Primavera c’era anche il mio fratellino. Quando c’è stata l’opportunità di venire non ci ho pensato due volte, ho detto sì alla Samp per divertirmi e portarla in alto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.