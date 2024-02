Klose: "La Lazio deve avere fortuna e non prendere gol all'inizio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

KLOSE LAZIO BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE - Al termine del match Lazio-Bayern Monaco, valido per gli ottavi di Champions League, Miroslav Klose parla ai microfoni di Prime Video. L'ex attaccante delle due squadre rivela cosa serve a questa Lazio per superare l'ostacolo bavarese. Di seguito le sue parole.

LEGGI ANCHE: Il Bayern Monaco rischia una sanzione per via dei tifosi

Le parole di Miroslav Klose

"La Lazio deve avere fortuna a non prendere gol nei primi minuti. Speriamo che in queste due settimane il Bayern Monaco non riprenda la forma. Se loro non segnano subito la Lazio può farcela, soprattutto se dovessero giocare così".