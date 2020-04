Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A SPADAFORA – Il 4 maggio dovrebbe essere la data clou per la ripresa degli allenamenti della squadre di Serie A. Durante l’assemblea di Lega di martedì, le società si sono mostrate compatte per riprendere ma al momento non si ha ancora una data certa per la ripresa del campionato. Il Ministro Spadafora ha dato il via libera all’attività individuale ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ma non ha dato alcuna certezza sulla riapertura del campionato.

Serie A, le società chiedono chiarezza sulla ripresa del campionato

Il Ministro dello Sport ha avuto parole di apprezzamento per il protocollo che gli è stato presentato ma alle domande del presidente di Lega Paolo Dal Pino sul ritorno in campo per ricominciare la Serie A non ha dato risposta. Le società chiedono chiarezza, ma al momento Spadafora temporeggia in attesa di capire l’evolversi della situazione Coronavirus.

