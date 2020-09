Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO UDINESE LASAGNA – A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, la Lazio deve sistemare gli ultimi trasferimenti per arricchire la rosa a disposizione di mister Inzaghi. Tra i reparti da rinforzare c’è quello offensivo. L’arrivo, ormai prossimo, di Vedat Muriqi, potrebbe non essere l’unico in attacco. Il ds Tare è a lavoro per portare a Roma una seconda punta, a maggior ragione se dovesse partire Felipe Caicedo. Tra i nomi in orbita biancoceleste c’è sempre Kevin Lasagna, attaccante classe 1992 dell’Udinese. Il suo agente, Massimo Braschi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dare un aggiornamento sul futuro del suo assistito.

Calciomercato Lazio, l’agente di Lasagna sul futuro dell’attaccante

“Non è una novità che piaccia al Napoli, se ne parla da un paio di anni ogni volta. La situazione è che Lasagna ha un contratto con l’Udinese e quindi l’accordo deve essere trovato in primis con i friulani e poi vedere se ci saranno sviluppi. Da lì ci sono accordi da fare con l’Udinese, perché il club determina il sì o il no. Colloquio tra i club per il giocatore? Non lo so”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.