POLI LAZIO – L’inizio della nuova stagione è alle porte e i tifosi biancocelesti non vedono l’ora di vedere la squadra all’opera. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno tutte le intenzioni di ripetere lo straordinario campionato disputato lo scorso anno, che li ha portati a qualificarsi in Champions League dopo 13 anno dall’ultima volta. Ai microfoni della radio ufficiale del club è intervenuto Fabio Poli. L’ex giocatore della Lazio ha parlato di diversi argomenti tra cui l’importanza di Lucas Leiva all’interno della squadra. Ecco le sue dichiarazioni.

Poli su Immobile e Leiva

“Giocando da anni con Luis Alberto e Milinkovic, Immobile si è ormai abituato alla manovra della Lazio ma è un attaccante assolutamente in grado di adattarsi alle caratteristiche di ciascun compagno. Inzaghi ha tante soluzioni, inserendo un nuovo attaccante ci sarebbe maggior respiro per tutti. Caicedo è un giocatore abile nelle sponde, riesce a far giocare bene la squadra. Leiva ha esperienza, qualità ed intelligenza, è abile nei tempi di gioco. Fare a meno di un elemento simile non è semplice, ma i sostituti si sono fatti valere nel tempo”.

