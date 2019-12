Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PREMI SCUDETTO – Ogni anno, durante la sosta invernale, La Lazio stanzia i bonus per i raggiungimenti collettivi. I premi, come evidenzia il Corriere dello Sport, vengono stabiliti tra società e giocatori. Si tratta del raggiungimento di uno o più traguardi: da lì scattano dei pagamenti per calciatori e staff tecnico. Lotito riconosce il premio Scudetto alla squadra; il resto dei soldi sono per il piazzamento in Champions, Europa League e la conquista di un trofeo.

I premi

Dovrebbero essere riconfermati gli standard economici dello scorso anno, quando furono stanziati 10 milioni di euro. L’eliminazione in Europa League costa caro alla società (tra i 5 e 10 milioni). Sarà riconfermato anche il bonus Scudetto.