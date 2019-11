Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ACERBI – Continua il momento d’oro di Francesco Acerbi che dopo un avvio di stagione da leader con la maglia della Lazio sta convincendo sempre di più anche con la Nazionale. Contro la Bosnia il difensore ha trovato il suo primo gol azzurro e a suon di ottime prestazioni sta riuscendo a non far pesare l’assenza di Chiellini. In Italia tutti si sono già accorti di lui ma ora le conferme arrivano anche dall’estero.

La top XI

Il portale 433 infatti ha stilato la top XI della settimana inserendo, tra gli altri, anche Acerbi. Di seguito la formazione completa.

Donnarumma

Demiral

ACERBI

Varane

Melki

Martinez

Kroos

Tadic

Hazard

Mitrovic

Cristiano Ronaldo