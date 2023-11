L'agente di Hysaj fa ricorso contro la Lazio: il motivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO AGENTE HYSAJ RICORSO - Mario Giuffredi ha fatto ricorso contro la Lazio. Questo è quanto scrive Il Messaggero, che riporta come l'agente di Hysaj e Zaccagni si sia rivolto al Collegio di Garanzia del Coni. Il motivo si celerebbe dietro a delle commissioni non corrisposte al procuratore, relative alla trattativa che nell'estate del 2021 portò il terzino albanese in biancoceleste, dopo essersi svincolato dal Napoli