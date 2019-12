Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO VIGNATO – Emanuel Vignato, giocatore in forza al Chievo Verona è da tempo nel mirino della Lazio. Sul giovane classe 2000 sono in tanti ad aver messo gli occhi. La concorrenza è sempre più agguerrita, infatti l’ultima squadra ad aver puntato il giovane clivense è, secondo la stampa spagnola, il Barcellona. Sembrerebbe che Eric Abidal, dirigente dei catalani, nel suo viaggio in Italia, oltre ad aver visionato Koulibaly e Fabian Ruiz, abbia valutato anche Vignato. Il giocatore ha attualmente il contratto in scadenza il prossimo giugno e per ora il rinnovo con il Chievo sembra essere lontano.