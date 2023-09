Approvato il bilancio al 30 giugno 2023 della Lazio: i dettagli

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO APPROVATO BILANCIO 30 GIUGNO 2023 DETTAGLI - La Lazio ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, di aver approvato il bilancio gestionale al 30 giugno 2023. Ecco di seguito numeri e dettagli.

LEGGI ANCHE ---> Champions League, Provedel inserito nel primo Team of the week

Approvato il bilancio al 30 giugno 2023: il comunicato della Lazio

Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio Separato e Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2023.

Risultati reddituali consolidati

Il giro di affari consolidato si attesta a Euro 148,33 milioni ed espone un incremento rispetto al medesimo

periodo della stagione precedente di Euro 13,08 milioni. Tale variazione è dipesa in prevalenza dai maggiori

introiti rivenienti dal secondo posto in campionato, per diritti televisivi e diritti non audiovisivi, e da stadio.

Il valore della produzione al 30 giugno 2023 è costituito da ricavi da gare per Euro 17,92 milioni, diritti TV

ed altre Concessioni per Euro 101,99 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità e royalties per Euro 20,72 milioni,

ricavi da merchandising per Euro 2,31 milioni ed altri ricavi e proventi per Euro 5,39 milioni.

I costi operativi

I costi operativi al netto di ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti sono pari a Euro 143,72 milioni e sono incrementati rispetto alla stagione precedente, di Euro 13,49 milioni.

Attivo e patrimonio netto

L’attivo circolante, al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti, delle imposte differite attive e

dei risconti attivi, è pari a Euro 61,69 milioni, con un incremento di Euro 1,28 milioni rispetto al 30 giugno. La variazione è generata soprattutto dall’aumento dei crediti verso enti specifici per le cessioni di diritti alle prestazioni sportive. Il Patrimonio Netto è negativo per Euro 38,04 milioni.

Debiti

I Debiti, al netto dell’esposizione finanziaria, dei risconti passivi e dei fondi, sono pari a Euro 225,83

milioni; al netto anche del debito oltre i 12 mesi della transazione tributaria l’importo si riduce a Euro 207,77

milioni con un incremento a parità di perimetro di analisi, di Euro 37,49 milioni rispetto al 30 giugno 2022.

Indebitamento finanziario netto

L’indebitamento finanziario netto risulta negativo per Euro 48,20 milioni con un incremento di Euro 2,15

milioni, rispetto al 30 giugno 2022, dovuto soprattutto all’aumento delle linee di finanziamento

autoliquidanti.