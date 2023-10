Gasperini: "Partita compromessa dagli episodi"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ATALANTA GASPERINI INTERVISTA - La Lazio vince per 3-2 contro l'Atalanta all'Olimpico. Nel post partita, Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole

Lazio - Atalanta, le parole di Gasperini

Sul match

"All’inizio siamo partiti piano, subendo subito un gol subito. Abbiamo compromesso la partita nei primi 15′, poi siamo cresciuti, abbiamo fatto bene rimontando la gara. Nel finale qualcuno ha accusato la fatica e non ci siamo fatti trovare pronti in occasione del terzo gol. Paghiamo la poca prontezza da parte di alcuni, nel complesso è stata una buona gara. L’Atalanta ha fatto una buona partita, l’abbiamo compromessa con gli episodi, ma la partita è stata di spessore e siamo rammaricati. Indubbiamente alcuni ragazzi appena arrivati hanno bisogno di tempo per giocare a questi livelli, continuiamo giocare con un nucleo di ragazzi che abbiamo da anni, a cui si è aggiunto Kolasinac".

Il calendario

"Arrivare da Lisbona venerdì mattina e domenica giocare a Roma alle 15.00 fa accusare un po’ di fatica. Il terzo gol che abbiamo preso è a squadra schierata, poi è normale che volevamo vincere, dopo una rimonta così avevamo ancora tempo per portare a casa i tre punti".

Sul gol di Vecino

Sul gol di Vecino siamo fermi sul gioco aereo e poi lui impatta bene il pallone, facendo una gran girata. In settimana abbiamo dovuto fare tre partite di spessore con gli stessi giocatori, ma nonostate questo anche dopo il terzo gol abbiamo reagito.

Sui cambi

"Koopmeiners aveva un risentimento, era rischioso metterlo titolare. Scamacca e De Keteleare hanno bisogno di giocare e trovare minutaggio, sono stati meno brillanti. L’ingresso di Lookman è stato l’unico negativo. Mi è sembrato seccato dall’esclusione, non era allineato con i compagni, come se per uno come lui non fosse normale entrare dalla panchina"